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    Общество

    Неутешительный прогноз: после снега в Украину идет "сезон дождей"

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    Синоптики отмечают, что надеяться на потепление в ближайшее время не стоит, однако сезон дождей в Украине, как для весны, будет достаточно теплым и продлится с 12 по 15 мая.
    Сильный дождь в Киеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. После резкого снижения температуры, снега и града 10 мая синоптики прогнозируют в Украине сезон дождей, сообщили "Украинским новостям" в Укргидрометцентре.

    Снег в Чернигове
    vk.com/chernihiv_kisel
    Майское похолодание: в Чернигове выпал снег

    По словам синоптиков, надеяться на потепление в ближайшее время не стоит, однако сезон дождей в Украине, как для весны, будет достаточно теплым и продлится с 12 по 15 мая.

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    В частности, 12-13 мая на западе и севере пройдут сильные дожди и грозы. Порывы ветра будут колебаться с 15 до 20 метров за секунду.

    На остальной территории ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура в этот период будет колебаться от +2 до +8 градусов ночью и +13+18 градусов днем. На юге Украины — дневная норма будет достигать +23 градусов.

    14-15 мая также ожидаются небольшие дожди, ночью столбик термометра покажет +4+10 градусов, днем +14+19 градусов тепла.

    Несколькими днями ранее мокрый снег выпал в Москве

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