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    Майские праздники в Украине начнутся дождем, мокрым снегом и грозами

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (56)

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    Согласно информации, в западных и большинстве северных областей местами ожидаются кратковременные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом, в отдельных районах грозы.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 1 мая, в западных и большинстве северных территорий Украины пройдут дожди, на остальной территории – теплая и относительно сухая воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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    РИА Новости Украина
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    В Киеве синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

    В западных и большинстве северных областей местами (ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях повсеместно) ожидаются кратковременные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом, в отдельных районах грозы. На остальной территории – без существенных осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый.

    Температура в западных и Житомирской областях ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, температура днем 11-16° тепла, в Закарпатье до 19° (в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла); на остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 17-22°, в центральной и южной частях до 26º.

    В Киеве 1 мая ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 9-11°, днем 19-21°.

    Во вторник, 2 мая, в Украине без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в южных и центральных областях местами 11-13° тепла; днем в северных и западных областях (кроме Закарпатья) 16-21°, на остальной территории 21-26°.

    Ранее в Одесской области произошло ухудшение погодных условий  - на Измаил обрушился дождь и шквальный ветер. Так, непогода переместилась с восточных областей на южные.

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