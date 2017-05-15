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15.05.201710:58
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    Происшествия

    В Ивано-Франковской области дождями размыло автотрассу

    (обновлено: )5710
    Как сообщается, на автодороге С 090203 Верхний Ясенив – Голов, 9 км, дожди размыли земляное полотно, а на 11 км вымыло трубу диаметром 10 см. Движение автотранспорта на пострадавшем участке ограничено для грузовых и крупногабаритных авто.
    Перекрытие дороги
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. На одной из дорог Ивано-Франковской области ограничили движение после того, как сильные дожди размыли трассу, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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    По данным Укравтодора, на автодороге С 090203 Верхний Ясенив – Голов, 9 км, дожди размыли земляное полотно, а на 11 км вымыло трубу диаметром 10 см.

    Движение автотранспорта на пострадавшем участке ограничено для грузовых и крупногабаритных автомобилей (разрешен проезд только для легкового транспорта). Работы по ликвидации последствий будут проводиться 15 мая.

    В середине апреля четыре трассы государственного значения перекрыли из-за снежных заносов и гололеда в Днепропетровской области.

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