В Днепропетровской области из-за непогоды перекрыли 4 трассы

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Четыре трассы государственного значения перекрыли из-за снежных заносов и гололеда в Днепропетровской области, сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

"Из-за снегопадов, сугробов, сильных порывов ветра служба автомобильных дорог приняла решение перекрыть четыре автодороги государственного значения. Движение ограничили для пассажирского и грузового транспорта в обоих направлениях. Сейчас на трассах работает техника", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в некоторых областях сильно похолодало, выпал снег, из-за непогоды были обесточены более 150 населенных пунктов.

По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. Кроме того, из-за непогоды, задерживаются рейсы из аэропортов Харькова и Днепра.