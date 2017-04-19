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    В Днепропетровской области из-за непогоды перекрыли 4 трассы

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (20)

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    В обладминистрации сообщили, что из-за масштабной непогоды служба автомобильных дорог приняла решение перекрыть четыре автодороги государственного значения.
    Снегопад в Днепре
    Facebook Юрия Зинченко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Четыре трассы государственного значения перекрыли из-за снежных заносов и гололеда в Днепропетровской области, сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

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    "Из-за снегопадов, сугробов, сильных порывов ветра служба автомобильных дорог приняла решение перекрыть четыре автодороги государственного значения. Движение ограничили для пассажирского и грузового транспорта в обоих направлениях. Сейчас на трассах работает техника", — говорится в сообщении.

    За минувшие сутки в некоторых областях сильно похолодало, выпал снег, из-за непогоды были обесточены более 150 населенных пунктов.

    По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. Кроме того, из-за непогоды, задерживаются рейсы из аэропортов Харькова и Днепра.

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