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    Общество

    Протесты на Волыни из-за сброса отходов: люди перекрыли трассу на Варшаву

    (обновлено: )49
    По данным протестующих, в ночь на пятницу туши мертвых животных с ковельского ветсанзавода сбросили в лесу близ Поворска. К местам сброса на данный момент невозможно подойти из-за смрада.
    Жители нескольких сел в Волынской области перекрыли трассу международного значения Киев-Варшава
    volynnews.com

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Жители нескольких сел Волынской области перекрыли в пятницу трассу Киев — Варшава, протестуя против сброса отходов с ковельского ветсанзавода, сообщают местные СМИ.

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    "Двенадцать машин отходов с ковельского ветсанзавода сбросили ночью близ Поворска. <…> Туши мертвых животных сбросили вблизи трассы в лесу, в старом карьере. Сейчас вонь стоит — невыносимая. К местам сброса отходов невозможно подойти", — пишет volynnews.com.

    volynnews.com
    Жители нескольких сел в Волынской области перекрыли трассу международного значения Киев-Варшава

    Напомним, накануне в Волынской области около 70 человек перекрыли трассу Луцк — Львов. Люди были возмущены неприятным запахом, источаемым с фильтрационных полей. По словам протестующих, запах возникает из-за плохой работы очистных сооружений сахарного завода и ряда других объектов.

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