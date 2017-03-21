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    Культура

    Фильм о "Волынской резне" получил награду Польской киноакадемии

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (108)

    (обновлено: )11711
    Несмотря на название фильма - "Волынь" - и вступительные титры, напоминающие именно о "Волынской резне", в картине свою роль сыграли и советские, и нацистские войска.
    Кадр из фильма Волынь Войцеха Смажовского
    Скриншот видео

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Картина "Волынь" режиссера Войцеха Смажовского получила награду Польской киноакадемии в номинации "Лучший фильм", а ее создатель — в номинации "Лучший режиссер".

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    Награды Польской киноакадемии ("Орлы") вручаются с 1999 года, в понедельник статуэтки, представляющие собой развернутые крылья орла, вручали в 19-й раз. На получение премии, которую называют "польским Оскаром", могут претендовать любые польские художественные фильмы, премьеры которых состоялись в Польше. Победителей выбирают члены киноакадемии, в которую входят более 600 человек.

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    Фильм Смажовского, повествующий о жизни украинцев и поляков на Волыни перед Второй мировой войной и во время нее, вышел в широкий прокат в Польше в начале октября и стал одной из самых ожидаемых картин осени. Отношения между жителями Волыни в картине показаны на примере главной героини — полячки Зофьи, жизнь которой оказывается под угрозой со стороны как украинцев, так и самих поляков.

    Несмотря на название фильма и вступительные титры, напоминающие именно о "Волынской резне", в картине свою роль сыграли и советские, и нацистские войска, также продемонстрирована ответная акция поляков, решивших сопротивляться сторонникам ОУН-УПА. Автор фильма решил детально показать все зверства, совершенные против поляков на Волыни.

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    Награды в номинации "Лучший актер" и "Лучшая актриса" получили Анджей Северин и Александра Конечная за роли в фильме "Последняя семья". Премией отметили и сценариста этой картины Роберта Болесто. Сюжет фильма основан на биографиях популярного польского художника Здислава Бекшиньского и его брата Томаша — музыкального журналиста и радиоведущего.

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