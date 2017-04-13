Контрактник в драке убил сослуживца на Волыни

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Волынской области между двумя контрактниками Вооруженных сил Украины произошла драка, в результате которой один из них погиб, сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад".

"В одной из воинских частей Владимир-Волынского гарнизона произошло трагическое событие. Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту, во внеслужебное время, в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Уточняется, что между военнослужащими возник спор, который привел к драке, в результате которой один из военнослужащих получил травму, не совместимую с жизнью.

В воинской части проводится служебное расследование, также открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Виннице произошел взрыв, в результате которого погиб военный. Предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки. Вместе с погибшим находились 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Также двое военных погибли в зоне АТО в результате неосторожного обращения с оружием.