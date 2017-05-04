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    На Волыни люди перекрыли трассу из-за смрада с фильтрационных полей

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    Граждане пытаются привлечь внимание власти и общественности к решению вопроса о неприятном запахе из фильтрационных полей. Люди требуют решить проблему с вонью, которая окутывает их дома с наступлением весны.
    На Волыни люди перекрыли трассу из-за смрада с фильтрационных полей
    volynpost.com

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Волынской области в четверг около 70 человек перекрыли трассу Луцк-Львов, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области.

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    Люди возмущены вонью с фильтрационных полей. 

    "Сегодня около 12:20 вблизи села Баев Луцкого района протестующие перекрыли движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге Львов-Радехов-Луцк. Около 70 жителей села непрерывно ходят по пешеходному переходу. Таким способом граждане пытаются привлечь внимание власти и общественности к решению вопроса о неприятном запахе из фильтрационных полей", — говорится в сообщении.

    По данным "Волынь Post", люди требуют решить проблему с вонью, которая окутывает их дома с наступлением весны. По их словам, она возникает из-за плохой работы очистных сооружений сахарного завода и ряда других объектов.

    В полиции отметили, что шесть сотрудников осуществляют охрану правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения. Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событиях.

    volynpost.com
    На Волыни люди перекрыли трассу из-за смрада с фильтрационных полей

    Напомним, в конце апреля более сотни работников "Черкассыоблэнерго" вышли на митинг на трассу Киев-Черкассы с требованием выплатить задолженность по заработной плате.

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