КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Волынской области в четверг около 70 человек перекрыли трассу Луцк-Львов, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области.

Люди возмущены вонью с фильтрационных полей.

"Сегодня около 12:20 вблизи села Баев Луцкого района протестующие перекрыли движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге Львов-Радехов-Луцк. Около 70 жителей села непрерывно ходят по пешеходному переходу. Таким способом граждане пытаются привлечь внимание власти и общественности к решению вопроса о неприятном запахе из фильтрационных полей", — говорится в сообщении.

По данным "Волынь Post", люди требуют решить проблему с вонью, которая окутывает их дома с наступлением весны. По их словам, она возникает из-за плохой работы очистных сооружений сахарного завода и ряда других объектов.

В полиции отметили, что шесть сотрудников осуществляют охрану правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения. Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событиях.

volynpost.com На Волыни люди перекрыли трассу из-за смрада с фильтрационных полей

Напомним, в конце апреля более сотни работников "Черкассыоблэнерго" вышли на митинг на трассу Киев-Черкассы с требованием выплатить задолженность по заработной плате.