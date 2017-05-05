С душком. Перекрытие автотрассы на Волыни из-за вони с полей

В Волынской области около 70 человек перекрыли трассу Луцк — Львов, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области.

Люди возмущены неприятным запахом, источаемым с фильтрационных полей.

"В четверг около 12:20 вблизи села Баев Луцкого района протестующие перекрыли движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге Львов-Радехов-Луцк. Около 70 жителей села непрерывно ходили по пешеходному переходу. Таким образом граждане пытаются привлечь внимание власти и общественности к решению вопроса о неприятном запахе из фильтрационных полей", — говорится в сообщении.

По данным издания "Волынь Post", люди требуют решить проблему с неприятным запахом, который окутывает их дома с наступлением весны. По их словам, она возникает из-за плохой работы очистных сооружений сахарного завода и ряда других объектов.

Накануне в Кривом Роге работники нескольких шах начали забастовку с требование поднять зарплату.