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    С душком. Перекрытие автотрассы на Волыни из-за вони с полей

    (обновлено: )14720
    Люди, перекрывшие в четверг трассу Луцк - Львов, требуют решить проблему с неприятным запахом, который окутывает их дома с наступлением весны.
    Канал на Youtube "112 Украина"

    В Волынской области около 70 человек перекрыли трассу Луцк — Львов, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области.

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    Люди возмущены неприятным запахом, источаемым с фильтрационных полей. 

    "В четверг около 12:20 вблизи села Баев Луцкого района протестующие перекрыли движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге Львов-Радехов-Луцк. Около 70 жителей села непрерывно ходили по пешеходному переходу. Таким образом граждане пытаются привлечь внимание власти и общественности к решению вопроса о неприятном запахе из фильтрационных полей", — говорится в сообщении.

    По данным издания "Волынь Post", люди требуют решить проблему с неприятным запахом, который окутывает их дома с наступлением весны. По их словам, она возникает из-за плохой работы очистных сооружений сахарного завода и ряда других объектов.

    Накануне в Кривом Роге работники нескольких шах начали забастовку с требование поднять зарплату

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