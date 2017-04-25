наверх
25.04.201716:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Сотрудники "Черкассыоблэнерго" перекрыли трассу на Киев из-за долгов

    (обновлено: )5
    Сотрудники Черкассыоблэнерго перекрыли трассу на Киев
    Zmi.ck.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Более сотни работников "Черкассыоблэнерго" вышли на митинг с требованием выплатить задолженность по заработной плате, сообщает местное издание Zmi.ck.ua.

    Работники предприятия, собравшиеся возле Деньговского лесничества, требуют погашения долга по заработной плате. Также они заявляют, что не желают видеть на посту руководителя предприятия Светлану Кузьминскую, которую подозревают в хищении средств, что, по их мнению, фактически привело к банкротству "Черкассыоблэнерго".

    На днях Печерский райсуд Киева запретил ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществлять любые действия относительно изменения руководства. Таким образом, был удовлетворен иск бывшей главы предприятия, которая считает, что приказ о ее увольнении был незаконным.

    В марте этого года Генпрокуратура и Национальная полиция сообщили Кузьминской о подозрении в растрате имущества на общую сумму 61 ​​млн грн.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
      Выборы президента Франции
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
      АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
      Певец Баста. Архивное фото
      Взять и запретить. Культурная война с РФ
      Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
      Языковая зачистка. Табу на русский