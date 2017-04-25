Сотрудники "Черкассыоблэнерго" перекрыли трассу на Киев из-за долгов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Более сотни работников "Черкассыоблэнерго" вышли на митинг с требованием выплатить задолженность по заработной плате, сообщает местное издание Zmi.ck.ua.

Работники предприятия, собравшиеся возле Деньговского лесничества, требуют погашения долга по заработной плате. Также они заявляют, что не желают видеть на посту руководителя предприятия Светлану Кузьминскую, которую подозревают в хищении средств, что, по их мнению, фактически привело к банкротству "Черкассыоблэнерго".

На днях Печерский райсуд Киева запретил ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществлять любые действия относительно изменения руководства. Таким образом, был удовлетворен иск бывшей главы предприятия, которая считает, что приказ о ее увольнении был незаконным.

В марте этого года Генпрокуратура и Национальная полиция сообщили Кузьминской о подозрении в растрате имущества на общую сумму 61 ​​млн грн.