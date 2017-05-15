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    Старт строительства скоростной трассы "Таврида" в Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (117)

    7810
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Крыма Сергей Аксенов (справа налево) на церемонии открытия закладного камня на площадке в 37 километрах от Симферополя в рамках начала строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Карта будущей трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Участок строительства трассы "Таврида" в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Старт строительства трассы "Таврида" в Крыму.

    Строительство федеральной четырехполосной трассы "Таврида" в Крыму будет вестись по строгим международным стандартам, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

    В Крыму в пятницу дан официальный старт строительству федеральной четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая планируемая протяженность трассы – 275,5 километра, расчетная скорость движения – 120 километров в час. На строительстве задействуют 3,5 тысячи человек.

    "Работы практически ведутся на первых четырех участках, которые идут от Керчи до столицы республики — до Симферополя. К 2020 году мы получим полноценную скоростную дорогу первой категории, с расчетной скоростью движения на практически полной протяженности 120 километров в час, которая будет соответствовать самым строгим международным стандартам", — сказал Соколов журналистам.

    По его словам, из-за возможного удорожания проекта с учетом транспортной логистики принято решение использовать в основном местные строительные материалы. "Это с одной стороны сэкономит бюджетные средства, выделяемые для строительства дороги, а с другой обеспечит удобную транспортную логистику", — подчеркнул министр.

    Смотрите также: Строительство моста через Керченский пролив в Крыму

    В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что строительство не будет вестись в ущерб экологии. "Для нас сохранение нашего ландшафта, наших природных ценностей, заповедных земель является одной из приоритетных задач, поэтому просто так кромсать крымскую землю мы не будем, баланс мы найдем", — сказал Аксенов.

    По его словам, все участки, которые выделены под разведку, будут согласовываться с местными администрациями, чтобы избежать причинения ущерба местным жителям и окружающей среде.

    Новая четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей.

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