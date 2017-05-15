Старт строительства скоростной трассы "Таврида" в Крыму

Строительство федеральной четырехполосной трассы "Таврида" в Крыму будет вестись по строгим международным стандартам, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В Крыму в пятницу дан официальный старт строительству федеральной четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая планируемая протяженность трассы – 275,5 километра, расчетная скорость движения – 120 километров в час. На строительстве задействуют 3,5 тысячи человек.

"Работы практически ведутся на первых четырех участках, которые идут от Керчи до столицы республики — до Симферополя. К 2020 году мы получим полноценную скоростную дорогу первой категории, с расчетной скоростью движения на практически полной протяженности 120 километров в час, которая будет соответствовать самым строгим международным стандартам", — сказал Соколов журналистам.

По его словам, из-за возможного удорожания проекта с учетом транспортной логистики принято решение использовать в основном местные строительные материалы. "Это с одной стороны сэкономит бюджетные средства, выделяемые для строительства дороги, а с другой обеспечит удобную транспортную логистику", — подчеркнул министр.

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В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что строительство не будет вестись в ущерб экологии. "Для нас сохранение нашего ландшафта, наших природных ценностей, заповедных земель является одной из приоритетных задач, поэтому просто так кромсать крымскую землю мы не будем, баланс мы найдем", — сказал Аксенов.

По его словам, все участки, которые выделены под разведку, будут согласовываться с местными администрациями, чтобы избежать причинения ущерба местным жителям и окружающей среде.

Новая четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей.