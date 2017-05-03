Погода в Украине: ожидается чрезвычайная пожарная опасность

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. До конца недели в Украине ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", — говорится в сообщении.

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В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов в среду ожидаются дожди с грозами.