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    Погода в Украине: ожидается чрезвычайная пожарная опасность

    (обновлено: )46
    По данным синоптиков, в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях до конца недели будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
    Лесные пожары. Архивное фото
    REUTERS Cheryl Oates/Government of Alberta/Handout

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. До конца недели в Украине ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "По данным Укргидрометцентра, 4-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", — говорится в сообщении.

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    В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, что в ряде регионов в среду ожидаются дожди с грозами.

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