Мощный пожар на "Академгородке" в Киеве. Кадры с места ЧП

В среду вечером в результате возгорания трансформаторной подстанции в районе станции метро "Академгородок" на ул. Ирпенской в Киеве были обесточены 34 дома.

В ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщили, что информация о пожаре поступила в 20.18. После ликвидации пожара электроснабжение было восстановлено почти во всех домах, несмотря на то, что подстанция выгорела полностью.

Между тем некоторые очевидцы утверждают, что возгоранию предшествовал мощный взрыв.

Напомним, на днях сообщалось о крупном пожаре близ Берковецкого кладбища в Киеве.