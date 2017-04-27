наверх
27.04.201702:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Мощный пожар на "Академгородке" в Киеве. Кадры с места ЧП

    911
    В результате пожара трансформаторная подстанция, питающая микрорайон, выгорела дотла. Некоторые очевидцы утверждают, что возгоранию предшествовал мощный взрыв.
    Канал на Youtube 112 Украина

    В среду вечером в результате возгорания трансформаторной подстанции в районе станции метро "Академгородок" на ул. Ирпенской в Киеве были обесточены 34 дома.

    В ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщили, что информация о пожаре поступила в 20.18. После ликвидации пожара электроснабжение было восстановлено почти во всех домах, несмотря на то, что подстанция выгорела полностью.

    Между тем некоторые очевидцы утверждают, что возгоранию предшествовал мощный взрыв. 

    Напомним, на днях сообщалось о крупном пожаре близ Берковецкого кладбища в Киеве. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?