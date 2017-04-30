наверх
30.04.201709:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности в Киеве

    (обновлено: )4310
    Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах, и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 30 апреля, в Киеве и области будет сохраняться 4 высокий класс пожарной опасности, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Пожар на трансформаторной подстанции близ метро Академгородок в Киеве. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    Мощный пожар на "Академгородке" в Киеве. Кадры с места ЧП

    Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах, и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

    В течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать на территорию лесного фонда, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки, оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки, заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя.

    Также запрещается выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

    Напомним, в результате возгорания трансформаторной подстанции в районе станции метро "Академгородок" на ул. Ирпенской в Киеве были обесточены 34 дома.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    В Киеве установили логотип Евровидения
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?