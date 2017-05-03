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    Общество

    Украину накроют дожди и грозы

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    В среду в Киеве температура воздуха составит +17...+19 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, без осадков. В Днепре столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
    Люди под зонтиком. Архивное фото
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В среду ряд западных регионов Украины накроют дожди с грозами. Так, осадки ожидаются во Львове, Луцке, Черновцах, Ивано-Франковске и Ужгороде, сообщает Укргидрометцентр.

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    Согласно данным синоптиков, 3 мая в Донецке и Луганске днем температура воздуха поднимается до +23…+25 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, без осадков.

    В Днепре ночью +8…+10, днем +23…+25, в Запорожье ночью +10…+12, днем +23…+25.

    В столице в среду температура воздуха составит +17…+19 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, без осадков.

    Во Львове дождь ночью и днем, температура воздуха днем +18…+20 градусов. В Ивано-Франковске дождь ожидается днем, температура воздуха днем +18…+20 градусов. В Ужгороде осадки ночью и днем, ветер восточный 5-10 м/с, температура воздуха днем до +24 градусов. В Черновцах днем дождь, ветер восточный 5-10 м/с, температура воздуха днем до +21 градуса.

    Напомним, в конце апреля ряд регионов накрыли снегопады, в связи с чем был перекрыт ряд автомобильных дорог.

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