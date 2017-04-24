наверх
24.04.201701:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пять человек погибли в результате пожара в Нью-Йорке - СМИ

    4
    По информации СМИ, очевидцы отмечают, что слышали громкие хлопки перед тем, как в воскресенье днем пламя охватило двухэтажный жилой дом. Кроме того, огонь перебросился на один из соседних домов.
    Пять человек погибли в результате пожара в Нью-Йорке
    @nypost

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском Нью-Йорке, жертвами числятся три ребенка, пишет издание New York Post.

    Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о многочисленных пострадавших. Очевидцы отмечают, что слышали громкие хлопки перед тем, как в воскресенье днем пламя охватило двухэтажный жилой дом. Кроме того, огонь перебросился на один из соседних домов, пишет газета.

    Смотрите также: Тушение пожара на рынке в Одессе

    Ранее сообщалось, что в результате пожара на одесском рынке "Северный" продуктами горения отравились семь полицейских.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Париже возобновились столкновения демонстрантов с полицией. Видео
    Выборы президента Франции
    Александр Хуг. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Александр Сорокин
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский