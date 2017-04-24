Пять человек погибли в результате пожара в Нью-Йорке - СМИ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском Нью-Йорке, жертвами числятся три ребенка, пишет издание New York Post.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о многочисленных пострадавших. Очевидцы отмечают, что слышали громкие хлопки перед тем, как в воскресенье днем пламя охватило двухэтажный жилой дом. Кроме того, огонь перебросился на один из соседних домов, пишет газета.

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