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    В Одессе во время пожара на рынке пострадали двое патрульных

    (обновлено: )148
    Согласно информации, для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей.
    Пожар на рынке в Одессе
    048.ua

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Одессе во время пожара на рынке "Северный" пострадали двое патрульных полицейских.

    Пожар на рынке в Одессе
    048.ua
    Тушение пожара на рынке в Одессе

    Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". 

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    В пресс-службе затруднились уточнить наличие (количество) пострадавших посетителей и людей, работающих на рынке, передает УНИАН.

    В полиции добавили, что для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. 

    "Производился отвод транспортных средств, пресекались попытки мародерства, а также оказывали помощь в эвакуации людей", — сообщили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что в Одессе горел рынок "Северный". В 18.29 в службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный", расположенном в Суворовском районе города, горят торговые павильоны. 

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