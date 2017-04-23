При пожаре на рынке в Одессе пострадали семь полицейских

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В результате пожара на одесском рынке "Северный" продуктами горения отравились семь полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

"Вследствие длительного пребывания на задымленной территории семь полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Установлено, что огонь охватил территорию общей площадью около 700 квадратных метров, уничтожив и повредив 149 торговых объектов. Проверяется информация о вероятности пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Одессе горел рынок "Северный". В службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный", расположенном в Суворовском районе города, горят торговые павильоны.