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    Происшествия

    При пожаре на рынке в Одессе пострадали семь полицейских

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    Информация о вероятности пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов проверяется. Огонь охватил территорию общей площадью около 700 квадратных метров.
    Пожар на рынке в Одессе
    odesa.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В результате пожара на одесском рынке "Северный" продуктами горения отравились семь полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

    Пожар на рынке в Одессе
    048.ua
    Тушение пожара на рынке в Одессе

    "Вследствие длительного пребывания на задымленной территории семь полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

    Установлено, что огонь охватил территорию общей площадью около 700 квадратных метров, уничтожив и повредив 149 торговых объектов. Проверяется информация о вероятности пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в Одессе горел рынок "Северный". В службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный", расположенном в Суворовском районе города, горят торговые павильоны.

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