Появилось видео масштабного пожара на рынке в Одессе

По предварительным данным, огонь охватил площадь 400 кв. м.
"Тушение пожара в настоящее время продолжается", — сказал Мельник.
Смотрите также: Тушение пожара в школе Ровенской области
В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности.
Информации о потерпевших пока не поступало, передает УНИАН.
Рынок "Северный" — один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.