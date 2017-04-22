Появилось видео масштабного пожара на рынке в Одессе

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В Одессе горит рынок "Северный". Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, в 18.29 в службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный" в Суворовском районе города горят торговые павильоны.