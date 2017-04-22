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    Появилось видео масштабного пожара на рынке в Одессе

    (обновлено: )93
    В Одессе горит рынок "Северный". Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, в 18.29 в службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный" в Суворовском районе города горят торговые павильоны.
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    По предварительным данным, огонь охватил площадь 400 кв. м. 

    "Тушение пожара в настоящее время продолжается", — сказал Мельник.

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    В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности. 

    Информации о потерпевших пока не поступало, передает УНИАН

    Рынок "Северный" — один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.

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