Пожар на одесском рынке потушили

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Пожар на Северном рынке в Одессе потушен, погибших и пострадавших нет, сообщил спикер ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник телеканалу "112 Украина".

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Огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.

"В тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники, и 60 человек личного состава. На месте работает оперативно-следственная группа и устанавливает причину возгорания", — сообщил Андрей Мельник.

Ранее сообщалось, что пострадавших и жертв при пожаре нет.