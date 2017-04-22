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    Происшествия

    Пожар на одесском рынке потушили

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    По данным ГСЧС, "с тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники, и 60 человек личного состава". Огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.
    Пожар на рынке в Одессе
    048.ua

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Пожар на Северном рынке в Одессе потушен, погибших и пострадавших нет, сообщил спикер ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник телеканалу "112 Украина".

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    Огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.

    "В тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники, и 60 человек личного состава. На месте работает оперативно-следственная группа и устанавливает причину возгорания", — сообщил Андрей Мельник.

    Ранее сообщалось, что пострадавших и жертв при пожаре нет.

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