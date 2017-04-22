КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Одессе горит рынок "Северный". Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, в 18.29 в службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный", расположенном в Суворовском районе города, горят торговые павильоны.

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По предварительным данным, огонь охватил площадь 400 кв. м.

"Тушение пожара в настоящее время продолжается", — сказал Мельник.

В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности.

Информации о потерпевших пока не поступало, передает УНИАН.

Рынок "Северный" — один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.

Ранее Пожар произошел на центральном рынке в Виннице утром в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. РИА Новости Украина: