ГСЧС сообщила подробности сильного пожара на рынке в Одессе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Одессе при пожаре на рынке "Северный" уничтожено и повреждено около 143 торговых павильонов, сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:29 22 апреля. Пожарно-спасательные отделения привлекались по повышенному номеру вызова "РАНГ-2". По их прибытию ориентировочная площадь пожара составляла 400 кв. м.

Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. Пожар был полностью ликвидирован в 20:07 на общей площади 700 кв. м.

Причина возникновения устанавливается. Всего с рынка эвакуировали 60 человек и удалось спасти 307 торговых павильонов.

Сообщается, что пострадали шесть человек.

odesa.dsns.gov.ua Пожар на рынке в Одессе

Руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Андрей Мельник сказал УНИАН, что потерпевшие обратились за медицинской помощью после 24.00, когда пожар уже был ликвидирован. Поэтому он не может уточнить, кто именно пострадал в результате пожара.