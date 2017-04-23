ГСЧС сообщила подробности сильного пожара на рынке в Одессе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Одессе при пожаре на рынке "Северный" уничтожено и повреждено около 143 торговых павильонов, сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:29 22 апреля. Пожарно-спасательные отделения привлекались по повышенному номеру вызова "РАНГ-2". По их прибытию ориентировочная площадь пожара составляла 400 кв. м.
Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. Пожар был полностью ликвидирован в 20:07 на общей площади 700 кв. м.
Причина возникновения устанавливается. Всего с рынка эвакуировали 60 человек и удалось спасти 307 торговых павильонов.
Сообщается, что пострадали шесть человек.
Руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Андрей Мельник сказал УНИАН, что потерпевшие обратились за медицинской помощью после 24.00, когда пожар уже был ликвидирован. Поэтому он не может уточнить, кто именно пострадал в результате пожара.