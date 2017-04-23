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    Общество

    ГСЧС сообщила подробности сильного пожара на рынке в Одессе

    (обновлено: )183
    Тушение пожара осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. Всего с рынка эвакуировали 60 человек и удалось спасти 307 торговых павильонов.
    Пожар на рынке в Одессе
    odesa.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Одессе при пожаре на рынке "Северный" уничтожено и повреждено около 143 торговых павильонов, сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Пожар на рынке в Одессе
    048.ua
    Тушение пожара на рынке в Одессе

    Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:29 22 апреля. Пожарно-спасательные отделения привлекались по повышенному номеру вызова "РАНГ-2". По их прибытию ориентировочная площадь пожара составляла 400 кв. м. 

    Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. Пожар был полностью ликвидирован в 20:07 на общей площади 700 кв. м.

    Причина возникновения устанавливается. Всего с рынка эвакуировали 60 человек и удалось спасти 307 торговых павильонов.

    Сообщается, что пострадали шесть человек.

    odesa.dsns.gov.ua
    Пожар на рынке в Одессе

    Руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Андрей Мельник сказал УНИАН, что потерпевшие обратились за медицинской помощью после 24.00, когда пожар уже был ликвидирован. Поэтому он не может уточнить, кто именно пострадал в результате пожара. 

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