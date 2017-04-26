Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Балаклее

facebook.com/GeneralStaff.ua

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Кабмин на заседании в среду выделил 45 миллионов гривен (1,7 миллиона долларов) из резервного фонда госбюджета властям Харьковской области на ликвидацию последствий пожара на складе боеприпасов в городе Балаклея.

"Распоряжением предусматривается выделить Харьковской облгосадминистрации средства из резервного фонда в сумме 45 миллионов гривен на проведение восстановительных работ ", — представил на заседании правительства проект соответствующего решения первый вице-премьер Украины, министр экономики Степан Кубив.

После этого документ был принят единогласным решением.

Напомним, пожар начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Из-за пожара четыре многоэтажных дома и два частных повреждены и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье. Ранее в Балаклее приступили к работе около 500 строителей из 16 подрядных организаций, которые восстанавливают другие поврежденные дома.