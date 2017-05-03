Высадка человека на Марс перестает быть проблемой

Владимир Матвеев, обозреватель

Если человечество реально стремится основать долговременные колонии на Марсе, ему следует научиться жить на нем с использованием ресурсов планеты. Марсоход Curiosity, который отправили на Красную планету эксперты из NASA, продолжает ее исследование.

По данным ученых, древние озера и влажная подземная среда на Красной планете создали такую химическую окружающую среду, которая способствовала образованию микробной жизни на планете.

Известный ученый, изобретатель и основатель "Марсианского общества", Роберт Зубрин, автор многих книг, одна из которых "Курс на Марс" недавно опубликована в России, длительное время призывает к организации пилотируемого полета на Марс.

В интервью Русской службе "Голоса Америки" Зубрин рассказал, почему пилотируемый полет на Марс – в интересах человечества.

Обладая планом Mars Direct Зубрин рассказывает о том, как мы можем использовать технологии и ресурсы Марса для того, чтобы сделать возможной его "колонизацию". Возможно, ему удастся убедить в этом бюрократов и скептиков из NASA.

На вопрос корреспондента "Голоса Америки", о возможности создания постоянной марсианской базы, Зубрин сказал, что "если мы научимся использовать ресурсы, имеющиеся на этой планете, то Марс станет местом, где смогут жить люди".

По его словам, "на Марсе намного больше полезных ресурсов, чем на Луне". Важно, что "на Марсе имеется вода, в его атмосфере – углерод и водород, там есть все элементы, необходимые для жизни и развития".

Исследователь убежден, что "использование марсианских ресурсов важно для успешного исследования планеты, как использование местных ресурсов было важно для успешного исследования Земли".

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Между тем, потребность в значительных объемах энергии поселений потребует не только усовершенствованных батарей, а и источников, найденных под землей (источники геотермальной энергии).

Наряду с тем, что проект очень дорогостоящий, по мнению Зубрина, если говорить о материальных проблемах, "то исторически они решались с помощью науки и технологий".

Несмотря на дороговизну проекта и технические сложности, ученый объясняет в своей книге "Курс на Марс", как люди могут добраться до Марса используя, в большинстве случаев, уже имеющиеся технологии.

На его взгляд, "технологические препятствия для того, чтобы отправить человека на Марс сегодня значительно меньше тех, которые существовали в 1961 году для полета на Луну". Зубрин предполагает, что "мы сможем оказаться на Марсе уже через десятилетие", если "серьезно возьмемся за дело", цитирует ученого "Голос Америки".

По словам Зубрина, есть три причины, по которым мы должны послать людей на Марс: "во имя вызова", "для науки" и "для будущего". Предполагается, что главной статьей экспорта марсианских колоний станет интеллектуальная собственность.

Поскольку Марс – это Розеттский камень, исследование его может позволить человечеству узнать больше информации о потенциальном существовании и распространении жизни во Вселенной. Поскольку, некогда это была планета с большим количеством воды.

Мысль о возможной колонизации Красной планеты "витает в воздухе" и готовится к воплощению, благодаря Зубрину и его соратникам, коллегам, которые верят, что "источник богатства – не земля, не природные ресурсы, а люди, их фантазия, знания и талант", сообщает Голос Америки.

На вопрос, что так увлекло ученого марсианской темой, Зубрин рассказал "Голосу Америки", что он вырос в 1960-е, "когда человечество начало покидать Землю". Он перечислил полет Юрия Гагарина, затем — Джона Гленна, последующий выход человека в космос, отправку зондов к далеким планетам и др".

Ученый уверен, что если "мы сможем научиться жить в новой среде, то для нас откроется бесконечное число новых миров", что важно как для будущего, так и для настоящего.

Напомним, высадка на Марс является важной целью программы космических полётов NASA, и аэрокосмическое агентство является не единственной организацией, которая планирует ступить на Красную планету.

На 2020 год назначена отправка очередного марсохода аэрокосмического агентства NASA к Марсу. Ученые в очередной раз попытаются обнаружить на этой планете признаки жизни, некогда существовавшей на этой планете. А к 2030 году американское агентство планирует доставить людей на поверхность Марса.