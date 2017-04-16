Сенсация от NASA: на спутнике Сатурна возможна жизнь

Владимир Матвеев

Ученые NASA заявили, что в океане спутника Сатурна Энцелада обнаружен водород. Согласно их гипотезе, это указывает на вероятность гидротермальных процессов, которые могут быть источником энергии для живых организмов.

Условия для существования жизни ученые обнаружили на спутнике Сатурна Энцелада и спутнике Юпитера Европа, сообщает официальный сайт аэрокосмического агентства NASA nasa.gov. К таким заключениям они пришли после детального изучения снимков, полученных с бортов космических аппаратов Hubble и Cassini.

Астрономы Национального аэрокосмического агентства США NASA обнаружили на спутнике Сатурна — Энцеладе — условия, которые могут быть пригодными для существования живых организмов. Статья на эту тему опубликована 14 апреля в журнале Science, а накануне астрономы NASA дали пресс-конференцию, рассказав о полученных в рамках миссии Cassini данных.

"Мы подошли максимально близко к установлению места с ингредиентами, необходимыми для обитаемой среды. Эти результаты указывают на взаимосвязанный характер научных миссий NASA, которые приближают нас к ответу на вопрос, одни ли мы или нет", — цитирует представителя агентства Томаса Цурбухена nasa.gov.

Так, космический аппарат Cassini зафиксировал молекулы водорода в струе воды, которая поднимается над ледяной поверхностью спутника Энцелада, и может служить источником химической энергии для возникновения жизни. А Hubble зафиксировал водяной шлейф на наиболее теплом участке поверхности спутника Юпитера Европы.

Подобные зафиксированным Hubble гейзеры вещества с поверхности Европы, были замечены на спутнике Юпитера в 2014 году, а в минувшем году они наблюдались в том же регионе поверхности Европы. Оба события отвечают региону, в котором располагается теплая область на поверхности спутника, на которой можно заметить образования, похожие на трещины.

Открытие означает, что микроорганизмы, если они существуют в подледном океане Энцелада, могут получать энергию, соединяя водород с растворенным в воде диоксидом углерода. Подобная химическая реакция могла послужить толчком к возникновению жизни на Земле.

Ученые считают, на Энцеладе в результате гидротермальных процессов на дне его океана образуется большое количество водорода. Согласно DW, "если там есть микробы, то они могут использовать соединение водорода с углекислым газом (который также есть в океане) как источник энергии".

Ученые сравнивают такой химический процесс — метаногенез, так как в результате образуется метан, — с процессами, происходившими в древних океанах Земли и служившими источником энергии для первых земных видов жизни. На Земле, благодаря подобным условиям в процессе метаногенеза, существуют некоторые микроорганизмы.

Данные, которые легли в основу представленной гипотезы, были собраны учеными в ходе последнего сближения зонда Cassini с Энцеладом в октябре 2015 года. Ранее астрономы установили, что спутник Сатурна полностью покрыт подледным океаном. Согласно DW, "на южном полюсе слой льда значительно тоньше, чем в других частях Энцелады, и там образовались трещины, через которые периодически происходят выбросы океанической воды. Благодаря ее захвату зондом во время очередного сближения удалось получить информацию о ее составе".

Открытия помогут в исследовании океанов и поисках жизни за пределами Земли, в том числе в рамках миссии Europa Clipper, которая должна стартовать в 2020 году.