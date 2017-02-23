Подробности сенсационного доклада NASA

Владимир Матвеев, обозреватель

На пресс-конференции, проведенной Американским аэрокосмическим агентством NASA 22 февраля, было рассказано о новых открытиях экзопланет – планет, в иных звездных системах, на которых, теоретически, могла бы существовать жизнь.

Замглавы директората научных миссий НАСА Томас Цурбюхен сообщил, что с помощью телескопа "Спитцер" удалось обнаружить семь экзопланет, которые вращаются вокруг одиночной звезды TRAPPIST-1, находящейся на расстоянии около 40 световых лет от Земли.

На трех из этих планет может быть вода в жидком состоянии, поэтому не исключено, что они обитаемы, сообщили в NASA. Наряду с этим, Цурбюхен отметил, что эти планеты – лучшие кандидаты на обнаружение жизни из известных.

"Обнаружение второй Земли это — не вопрос "если", а вопрос "когда", — сказал Цурбюхен. В мероприятии приняли участие астрономы и планетологи со всего мира, а сама пресс-конференция транслировалась в прямом эфире NASATV.

"Космический телескоп НАСА показал систему из семи планет размером с Землю вокруг звезды за пределами Солнечной системы. Планеты прочно находятся в обитаемой зоне", — говорится в сообщении NASA.

Это открытие устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству обитаемой зоны планет, найденных вокруг одной звезды за пределами нашей Солнечной системы.

Новые данные были опубликованы в среду в издании Nature. До открытия

системы TRAPPIST-1 человечеству было известно всего четыре реальных землеподобных планеты, которые мы могли изучать, – Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их число увеличилось на семь.

В мае 2016 года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы – TRAPPIST-1, удаленной от Земли на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Тогда сообщалось, что три планеты, вращающиеся вокруг этого "красного карлика", находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, а их масса предположительно сопоставима с земной.

Мишель Гийон, астроном из Льежского университета (Бельгия), и его коллеги изучали свойства этих планет, наблюдая за звездной системой при помощи телескопа TRAPPIST в Чили и орбитального телескопа "Спитцер".

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Благодаря высокому разрешению телескопов и длительным наблюдениям планетологам впервые удалось измерить и диаметр, и массу шести из семи планет и получить некоторые данные о составе их атмосферы.

По данным исследования, планеты по размеру схожи с Землей – их радиус составляет от 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, а масса – от 0,41 до 1,38. Соответственно, их плотность равна земной или немногим ниже нее, что говорит об их каменистой природе.

nasa.gov НАСА заявило об обнаружении семи планет, похожих на Землю

Однако пока еще не хватает данных — в частности, о составе атмосферы, чтобы сделать какие-то определенные выводы.

Если говорить о вероятности развития жизни, то на эту роль пока претендуют три центральные планеты – d, e и f. По словам Эмори Трио из Астрономического института в Кембридже (Великобритания), наибольшие шансы на зарождение жизни есть у планеты f, климат которой достаточно мягкий и прохладный для того, чтобы на ней могла существовать вода и органика.

Определённый ответ на этот вопрос можно получить весьма за весьма короткое время – по мнению Трио, некоторые особенности климата планеты f и ее соседок станут известны уже в ближайшие годы, а первые достоверные сведения по ее обитаемости могут быть получены в "пределах текущего десятилетия".

Если планеты системы TRAPPIST-1 по своим геометрическим параметрам похожи на нашу, то звезда, вокруг которой они обращаются, мало напоминает Солнце. Это "красный карлик", масса которого – около 8 процентов от массы Солнца, светимость – почти в 2 тысячи раз меньше светимости Солнца, а по радиусу он больше напоминает Юпитер.

Орбиты планет расположены очень близко к маленькому светилу, их периоды обращения, то есть продолжительность местного “года”, составляют от двух до нескольких десятков суток. Близки орбиты и друг к другу: авторы исследования отметили в ходе пресс-конференции, что с каждой из открытых планет должен открываться прекрасный вид на другие – примерно, как мы можем наблюдать Луну с Земли.

Обнаружение семьи из семи планет у TRAPPIST-1, как сказал Гийон, пока не позволяет говорить о том, как часто в нашей Галактике встречаются многопланетные звездные системы, аналогичные Солнечной системе или схожие с ней.

До настоящего времени ученым было известно уже несколько десятков планет, считающихся "двойниками Земли", которые находятся в пределах обитаемой зоны звезды и могут быть пригодны для жизни. В то же время "никаких доказательств наличия жизни на этих планетах ученым получить не удалось", сообщает ВВС.