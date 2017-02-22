NASA собирает экстренную пресс-конференцию о "внеземной жизни"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В среду, 22 февраля NASA проведет пресс-конференцию, на которой ученые расскажут о новом открытии за пределами солнечной системы. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

В анонсе отмечается, что темой выступления станет некое "открытие за пределами нашей Солнечной системы". Других подробностей пока не приводится. В мероприятии примут участие астрономы и планетологии со всего мира.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире NASATV в 13:00 по местному времени — 22:00 по киевском времени.

Напомним,ранее в NASA сообщали, что планета Венера могла раньше быть пригодна для жизни, такой вывод сделали ученые на основе компьютерного моделирования климата на ней.