NASA: крупный астероид пролетел на рискованной близости к Земле

© NASA/JPL-Caltech/GSSR

Владимир Матвеев, обозреватель

Радары NASA в калифорнийском Голдстоуне получили изображение достаточно крупного астероида под названием 2014 JO25, который, согласно сайту аэрокосмического агентства, пролетел на расстоянии 1,8 млн километров от Земли в ночь с 19 на 20 апреля.

Ученые NASA воспользовались этой возможностью для получения точных данных по форме и устройству этого астероида, "обстреляв" его при помощи мощного радара из комплекса дальней космической связи Голдстоун в Калифорнии и используя отражающиеся радиоволны для оценки размеров и иных физических характеристик 2014 JO25.

В NASA сообщают, что по форме этот астероид похож на "арахис" в скорлупе. 2014 JO25 не угрожал столкновением с Землей, но расстояние, на которое он приблизился к планете, маленькое. Удаленность космического тела от Земли составила лишь 1,8 млн километров.

Астероид 2014 JO25 приблизился к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет. Его можно можно было увидеть даже в небольшой телескоп.

В американском космическом агентстве уточнили, что астероид вращается вокруг своей оси каждые пять часов. Он обладает бинарной структурой — две лопасти соединены перешейком. На фото можно увидеть плоские грани космического объекта и вогнутость.

По данным астрономов, скорость составила 118 километров в час, она является рекордной для астероида.

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Астероид, известный как 2014 JO25, был открыт в 2014 году астрономами Каталинского небесного обзора (Catalina Sky Survey) – проекта программы NASA в сотрудничестве с Аризонским университетом. Согласно NASA, диаметр его большего полушария приблизительно равен 620 метрам, а размер меньшей части пока не удалось установить.

Наряду с этим, сотрудники обсерватории в Голдстоуне и Аресибо надеются получить снимки в ночь с 19 на 20 апреля с более точным разрешением, чтобы детальнее изучить астероид.

Последний раз сближение с Землей объекта такого размера, как поясняет Центр радарного изучения астероидов Лаборатории реактивного движения НАСА в Голдстоуне, состоялось в 2004 году, когда астероид Toutatis пролетел на примерно таком же расстоянии.

Следующее рандеву Земли и крупного астероида произойдет в августе 2027 года. Это будет астероид 1999 AN10 диаметром 800 метров и массой 2,9 триллиона килограмм.

Также 19 апреля комета PanSTARRS (C/2015 ER61) приблизилась к Земле на минимальное расстояние — 175 миллионов километров, сообщает nasa.gov.

Напомним, в 2012 году астрономы отменили "апокалипсис", который ранее предвещали 5 февраля 2040 года. С помощью гавайского телескопа Gemini North ученые установили, что астероид 2011 AG5 не столкнется с Землей, разминувшись с нашей планетой.