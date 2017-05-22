Погода в Украине: в большинстве регионов дожди с грозами

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Украине в большинстве регионов в понедельник будет дождливая погода, ожидаются также грозы, сообщает Гидрометцентр.

Осадки минуют лишь северо-западную часть страны. Там температура будет колебаться от 17 до 25 градусов. Отметим, часть областей региона все же накроют дожди с грозами. Они же пройдут и в остальных частях Украины. На востоке температура днем поднимется до 17 градусов, на юге — до 20, а в центре — до 19 градусов тепла.

Погода в Украине 22 мая

В Киеве также будет дождливо, от 17 до 19 градусов днем.

Смотрите также: Первомай во Львове: пасмурная погода, фестивали, пиво