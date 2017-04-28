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    Общество

    Появился прогноз погоды на майские праздники

    (обновлено: )32
    На большей части Украины - теплая и солнечная погода. В западных областях прогнозируется похолодание на субботу и воскресенье. В Киеве серьезных осадков и похолодания не ожидается.
    Биг-Бен возле метро Левобережная в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В ближайшие четыре дня, которые официально являются выходными в Украине, в большинстве областей будет солнечно и тепло, местами облачно, хотя на западе в субботу, 29 апреля, начнется похолодание, которое усилится в воскресенье, сообщает синопник Наталья Диденко. 

    Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 17-23 градусов тепла.

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    "С завтрашнего дня (29 апреля — Ред.) существенно похолодает в западных областях Украины, и это похолодание еще больше усилится 30 апреля. Плюс высокая влажность и периодические дожди также комфорта не добавят. Днем будет где-то в пределах +5…+10 градусов", — написала Диденко на своей странице в Facebook.

    Погода на западе начнет улучшаться 1-2 мая.

    В Киеве серьезных осадков и похолодания не ожидается.

    "Дождей никаких серьезных не должно быть, температура воздуха комфортная, +21…+23, может немного качнуться вниз 30 апреля. Но без какого-то серьезного похолодания", — добавила она.

    Гидрометцентр также разместил прогноз погоды на четыре дня:

    Прогноз погоды на 29 апреля:

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на 29 апреля 2017 года

    Прогноз погоды на 30 апреля: 

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на 30 апреля 2017 года

    Прогноз погоды на 1 мая: 

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на 1 мая 2017 года

    Прогноз погоды на 2 мая: 

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на 2 мая 2017 года

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