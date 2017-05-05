В Украине сохраняется теплая погода

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на пятницу, 5 мая, преимущественно облачную погоду с прояснениями, в западных областях страны пройдут дожди, местами с грозами, сообщает Украинский гидрометцентр.

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В западных и восточных областях днем температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов, в северных областях — от +18 до +21 градусов, в центре — от +19 до +22 градусов, на юге — от +21 до +24 градусов.

В Киеве переменная облачность, температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +22 градусов.

Напомним, в ряде регионов ранее ожидались дожди с грозами.