Первомай во Львове: пасмурная погода, фестивали, пиво

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

День международной солидарности трудящихся отмечают в 143 странах первого мая или в первый понедельник этого месяца. Хотя во многих странах 1 мая ассоциируется с советским прошлым, движение за права трудящихся возникло в США и активизировалось оно в конце девятнадцатого века.

Главными требованиями первых забастовок рабочих были повышение зарплаты и сокращение рабочего дня до восьми часов. Тогда он иногда длился по 11-12 часов. Самыми массовыми стали первомайские демонстрации 1886.

В этот день к полумиллионной акции в Чикаго присоединились и рабочие в Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне, Питсбурге, Детройте и других крупных американских городах. Протесты продолжались несколько дней. Третьего мая в Чикаго они сказались кровопролитием. В полицию со стороны протестующих бросили взрывчатку, а правоохранители открыли огонь по митингующим.

В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе объявили первое мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году в Париже на Конгрессе Второго Интернационала было принято решение об организации "интернациональной демонстрации" в поддержку рабочего движения в США и с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов. С того времени первое мая отмечают демонстрациями.

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Отмечают ли праздник во Львове, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Андрей Галицкий:

(публикуется на языке оригинала)

"На відміну від Києва, де відбувається хода, у Львові все спокійно, люди не організовували ніяку ходу з вимогами до влади, ніяких пікетів, нічого такого немає. У Львові продовжується розмірене життя.

facebook.com/igor.zinkevych 1 мая во Львове. Ситуация возле Монумента боевой славы Советских Вооруженных сил

У Львові найбільші святкування розпочнуться з п'ятого травня, тому що на це число припадає день народження міста. Заплановані більш масові заходи: різноманітні фестивалі, хода рицарів і дуже багато інших різноманітних подій. Тому сьогодні, саме 1 травня, у Львові масових заходів не заплановано.

Починаючи з 29 квітня, з суботи, дуже багато львів'ян виїхало за межі міста і не тільки для того, аби садити картоплю і прибирати свої дачні території, а багато повиїжджало також і молоді на пікніки, бо дозволяла погода. Потім, на жаль, погода зіпсувалась. Сьогодні, наприклад, всього на всього, вісім градусів тепла та похмуре небо. Вчора у другій половині дня був дощ майже до сьомої вечора, тому трохи погода підвела.

Лише два таких найбільших, можна сказати, фестивалі відбулись все-таки у Львові. Вони тривали з 28 по 30 квітня тривали.

Фестиваль "Флюгери Львова" відзначав 15-річчя. Цей фестиваль тривав цього року, як і всі попередні роки, у внутрішньому дворику Ратуші. Знову було дуже багато відвідувачів. Цей фестиваль загалом користується дуже великою популярністю і серед самих львів'ян, і серед туристів. Там безкоштовний вхід. Можна зайти, послухати чудову музику, поспілкуватись з друзям, завести нові знайомства.

І ще один фестиваль, теж вже традиційний для нашого міста, називається "Фестиваль крафтового пива та вінілової музики". На цьому фестивалі тривала виставка різноманітної раритетної техніки. Можна було скуштувати крафтове пиво з усіх броварень країни", — повідомив Галицький.

Ранее эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что благодаря большому количеству покупок, которые делаются накануне праздников, значительно стимулируется потребительский спрос.

Также директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.