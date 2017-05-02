Погода в Украине: почти по всей стране жара

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 2 мая, в Киеве и восточных областях будет солнечно и без осадков. Однако в западных областях будет прохладно, местами прогнозируют дожди.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в северо-западных областях воздух прогреется до +18 градусов тепла, а вот вечером будет прохладнее – до +12 градусов.
Однако ночью возможны заморозки в западных областях – до —3 градусов. В восточных областях будет теплее – днем температура поднимется до +25 градусов.
Дождливо будет только на Закарпатье.
Дожди серьезные – вряд ли, только завтра (2 мая — "24") по Закарпатью и в Карпатах немного может покапать. А так – везде солнце и белые облака,
– отмечает синоптик.
В Киеве температура поднимется до +17 градусов тепла днем, осадков не прогнозируется.