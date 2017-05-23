Глобальное потепление наступает. Эколог об аномально холодной весне

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В четырех областях Украины температура вновь опустилась ниже нуля. Во вторник ночью, 23 мая, местами в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы были заморозки до —2.

Насколько нормальным явлением являются заморозки в конце мая, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эколог, глава общественной организации председатель координационного совета "Зеленый фронт" Олег Перегон.

Заморозки в конце мая — это обычная история или исключение из правил?

– Дело в том, что каждый год показывает свою погоду. И бывают заморозки в июне.

Если мы посмотрим историю, бывала разная погода. Но тут мне, как экологу, конечно, более тревожно не то, какая погода в этом году, а глобальная погода на Земле. То, что повышается среднестатистическая температура планеты.

Конечно, вот такие феномены, когда вдруг становится холоднее, чем обычно, обывателю, человеку, который живет одним днем, кажется что все это чепуха, потепления нет, наоборот у нас похолодание. Но это все равно, что сказать: мой сосед разбогател, купил машину, где же кризис среди населения?

Нет, когда мы говорим о глобальных процессах, мы все-таки говорим о средних цифрах, а не феноменах отдельного года, отдельного месяца, а в целом. Действительно очень тревожная ситуация, потому что загрязнение окружающей среды, загрязнение нашей планеты превратилось уже в настолько глобальный характер, что тают льды, арктические, антарктические, сокращается количество нетронутой природы и тонны выбрасываемые ежедневно энергостанциями, ТЭСами.

Загрязнения окружающей среды меняют свойства нашей атмосферы и здесь, конечно же, только усилия всего человечества могут остановить этот процесс.

Какие последствия от глобального потепления могут быть непосредственно у нас в стране?

– Не могут быть, а уже есть и влияют. Это приводит к тому, что меняются климатические условия и у нас, например, вот уже те растения, которые всю жизнь росли в наших городах, например, рябина, она уже не может расти в Киеве, Харькове, а опадает. Березы — то же самое.

Становится теплее, снижается уровень грунтовых вод и породный состав деревьев, которые могут выжить, уже меняется. Уже в Харькове или Киеве советуют садить абрикосы и более теплолюбивые культуры. То же самое – в сельском хозяйстве.

Зона земледелия, которая возможна без орошения, уже продвигается на север. То есть, если раньше орошаемое земледелие — больше Херсонская область, часть Запорожской области, то уже и в Харьковской области есть такие зоны, где без полива нормальный урожай получить невозможно.

Те люди, которые связаны с землей, земледелием, уже страдают от того, что глобальное потепление идет. В этом году нам повезло, вот сейчас прохладный май, нет той жары, которая была в прошлые годы. Но когда мы говорим о земледелии, мы говорим о средних температурах за год, а она еще нагонит этим летом свою печальную статистику.

В какую сторону у нас в ближайшее время поменяется климат?

– Он уже меняется, в среднем, за год температура изменилась на несколько градусов, несколько десятых градуса. Иногда на несколько даже градусов теплее, чем в предыдущие годы. И каждый год последующий становится рекордным по средней температуре.

О прогнозе погоды на ближайшее время рассказал в эфире Голоса Столицы синоптик Украинского гидрометеорологического центра Ирина Хватык.



(публикуется на языке оригинала)

Чи ще можливі заморозки до кінця весни і в яких саме областях України?

– Сказати надійно, що заморозки вже не будуть, ми не можемо, тому що погода доволі неврівноважена, коливання температур. Але більш за все ймовірність є в північно-східній частині, тобто де Чернігівська, Сумська, Харківська область, тобто Північ, Північний Схід.

Через що зазвичай виникають заморозки? РИА Новости | Перейти в фотобанк Крым припорошило снегом

– На нашу територію надходить холодне арктичне повітря з північних широт, тому за рахунок того, що ясне небо, спокійна, тиха погода, холод опускається, тому виникають такі заморозки.

Якої погоди очікувати мешканцям столиці цього тижня?

– На цьому тижні теж буде нестійка погода. Сьогодні чекаємо короткочасні невеликі дощі, будуть коливання температури, але сьогодні ще помірно теплий день: 20-22 градуси в Києві. Завтра-післязавтра теж можуть бути дощі і температура в межах 20 градусів.

В Україні така сама погода буде?

– В Україні правобережжя буде знаходитися під впливом атмосферних фронтів, тобто там буде дощити. На заході країни ми прогнозуємо сильні дощі, місцями з градом та шквалистим вітром. Лівобережжя буде без опадів, але більш прохолодніше.

Яким буде літо? Теплим чи прохолодним?

– Літо буде гарним.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Юлия Лобко заявила в эфире радиостанции Голос Столицы, что непривычная погода может повторяться, поскольку Украина находится в субтропическом поясе.

Также директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды.