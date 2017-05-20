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    Общество

    В Украину возвращаются заморозки, урожай - под угрозой

    (обновлено: )11602
    По данным синоптиков, уже с понедельника, 22 мая, в Украину возвращается похолодание вплоть до -3 градусов, что не может не сказаться на урожае фруктов и ягод.
    Листва в инее. Архивное фото
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В связи заморозками в Украине может серьезно пострадать урожай 2017 года: под угрозой окажутся, в частности, клубника, черешня, абрикоса, что приведет к их подорожанию. 

    Прилавок с фруктами и овощами на рынке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия заморозков: удар под дых урожаю и ценам

    Кроме того, проблемы ждут и поздний урожай яблок или груш, отмечает ТСН.

    Больше всего от майского похолодания пострадали Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая и Кировоградская области, где уже уничтожено больше половины ожидаемого урожая на миллионы гривен.

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    В то же время не будет радовать погода украинцев и в ближайшие дни. По данным синоптиков, уже с понедельника, 22 мая, в Украину возвращается похолодание вплоть до —3 градусов.

    Напомним, 10 мая в ряде областей Украины выпал снег

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