В Украину возвращаются заморозки, урожай - под угрозой

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В связи заморозками в Украине может серьезно пострадать урожай 2017 года: под угрозой окажутся, в частности, клубника, черешня, абрикоса, что приведет к их подорожанию.

Кроме того, проблемы ждут и поздний урожай яблок или груш, отмечает ТСН.

Больше всего от майского похолодания пострадали Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая и Кировоградская области, где уже уничтожено больше половины ожидаемого урожая на миллионы гривен.

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В то же время не будет радовать погода украинцев и в ближайшие дни. По данным синоптиков, уже с понедельника, 22 мая, в Украину возвращается похолодание вплоть до —3 градусов.

Напомним, 10 мая в ряде областей Украины выпал снег.