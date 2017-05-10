Майское похолодание: в Чернигове выпал снег

В Чернигове резко ухудшилась погода: понизилась температура и выпал снег. Интернет-пользователи активно делятся фотографиями последствий снегопада в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Киеве упала до +3 градусов.

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По данным синоптиков, 10 мая в Украине, кроме южной, восточной части и Днепропетровской области, а также 11 мая, в большинстве областей страны, на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-5°.

Недавно майский снегопад обрушился на российскую столицу.