Крым припорошило снегом

Нетипичное для конца апреля природное явление наблюдается в Крыму. Практически на всей территории полуострова прошел снег. Осадки начали выпадать с самого утра 23 апреля. В Симферополе снег накрыл крыши домов, деревья и уже расцветшие кусты сирени.

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"Для конца апреля это очень редкое явление. Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов", — прокомментировала ситуацию дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова. — "Снег в некоторых регионах идет с дождем, так называемый мокрый снег. Пока сложно подсчитать, сколько миллиметров осадков уже выпало".