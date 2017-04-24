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    Фотоленты

    Крым припорошило снегом

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (54)

    12502
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Снег в Крыму
    Сирень в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Сирень в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Сирень в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Тюльпаны в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Тюльпаны в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Снег на ветках вишни в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Нарциссы в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Снег на ветках дерева Сакура в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Дерево в снегу в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Тюльпаны в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Тюльпаны в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Фотограф снимает тюльпаны в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Снег в окрестностях села Клиновка Симферопольского района.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Снег в окрестностях села Клиновка Симферопольского района.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Снег в окрестностях села Клиновка Симферопольского района.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Снег в окрестностях села Клиновка Симферопольского района.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снег в Крыму
    Снег в окрестностях села Клиновка Симферопольского района.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сирень в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе.

    Нетипичное для конца апреля природное явление наблюдается в Крыму. Практически на всей территории полуострова прошел снег. Осадки начали выпадать с самого утра 23 апреля. В Симферополе снег накрыл крыши домов, деревья и уже расцветшие кусты сирени.

    Смотрите также: Одесская область в снежном плену: последствия непогоды

    "Для конца апреля это очень редкое явление. Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов", — прокомментировала ситуацию дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова. — "Снег в некоторых регионах идет с дождем, так называемый мокрый снег. Пока сложно подсчитать, сколько миллиметров осадков уже выпало".

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