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    Последствия заморозков: удар под дых урожаю и ценам

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (57)

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    Майские холода, неожиданно ударившие после праздников, не прошли бесследно: Украина может потерять до 60% урожая плодов, ягод и орехов. Под угрозой также картофель. По прогнозам экспертов, фрукты в Украине подорожают на треть.
    Прилавок с фруктами и овощами на рынке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Удар по урожаю

    Резкое похолодание и заморозки после майских праздников не прошли бесследно. От холодов пострадали как грунтовые культуры, так и плодовые деревья, но больше всего — косточковые культуры.

    По данным аналитиков "АПК-Информ: овощи и фрукты", уже во второй половине апреля некоторые хозяйства заявляли о полной потере урожая абрикосов, персиков, а также вишни и черешни, передает UBR.

    Ночные заморозки вкупе с дождем и снегом ударили как раз в момент, когда персиковые, вишневые и черешневые деревья в южных и центральных областях находились в периоде массового цветения.

    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Апрельская зима в Украине: смертельный урожай

    Председатель ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка сообщил, что в этом году в Украине потери урожая плодов, ягод и орехов от похолоданий и заморозков в конце апреля-начале мая могут составить около 1-1,2 млн тонн или 50-60% от среднего уровня за последние годы.

    "В текущем году в Украине прогнозируется очень критическая ситуация с урожаем плодов, ягод и орехов, общие потери которых могут составить 1-1,2 млн тонн, то есть на уровне 50-60% среднего за последние годы объема в 2 млн тонн", — сообщил он.

    В центральных и южных областях потери урожая ягод составляют до 90%, особенно пострадали Киевская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Черкасская, Николаевская и Запорожская области.

    По большинству косточковых культур в Украине потери составляют около 80%.

    "Потери семечковых культур, яблок, груш достигают 40%, при этом в некоторых хозяйствах Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Николаевской областей будущий урожай уничтожен полностью", — отметил Крошка.

    Тем временем, производители из Винницкой области говорят о гибели 30% кустов клубники.

    Орехоплодные культуры наиболее пострадали в западных и центральных областях, потери составляют около 20%, в южных регионах — около 10%.
    Мерзлый картофель

    От майских морозов пострадали не только деревья, но и картофель. Многие жители жалуются, что уже окученный картофель почернел.

    Снегопад в Харькове
    Олександр Василенко/vk.com
    Не ждали. Резкое похолодание застало украинцев врасплох

    Эксперты успокаивают: картофель, кукурузу и помидоры еще не поздно пересадить, просто урожай созреет чуть позже.

    "В Украине из 18-20 млн тонн картофеля, выращиваемого ежегодно, пропадает в хранилищах треть, еще по столько же съедается населением и скотом. Кроме того, картофель, кукурузу и помидоры не поздно пересадить, просто урожай созреет чуть позже", — цитирует "Сегодня" директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

    Также, по его словам, картофель можно будет импортировать из Египта и Беларуси. Правда, цены окажутся выше — в разгар сезона 6-8 грн/кг, или на треть дороже.

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    Удар по ценам

    По прогнозам экспертов, главным следствием ущерба, нанесенного стихией, — станет рост цен на фрукты.

    "Цены однозначно будут больше, чем в прошлом году, но насколько, сказать сложно, пока не подсчитаны потери урожая", — считает Крошка. — Не стоит надеяться и на импортные поставки фруктов из Европы, так как там тоже поработала стихия: были и заморозки, и наводнения".

    А вот Алексей Дорошенко не исключает, что цены могут быть выше прошлогодних приблизительно на 30%.

    "По нашим данным, нет такого, чтобы везде "все пропало", но у аграриев есть коммерческий интерес драматизировать последствия непогоды — для обоснования более высоких цен на фрукты, — цитирует "Сегодня" Дорошенко. — Цены могут оказаться выше прошлогодних примерно на 30%".

    По материалам из открытых источников интернет

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