Зима бывает апрельская: Херсонщина в снегу и заморозках

В Херсонской области выпал снег, 19-22 апреля по Херсону ожидаются заморозки.

В эти дни прогнозируют сложные погодные условия в городе и во всей области: днем ​​20 апреля и в течение 21 апреля сильный дождь, ночью с мокрым снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.

Смотрите также: Дожди и шквальный ветер: на Одесскую область обрушилась непогода

По сообщению областного центра по гидрометеорологии, в этот период ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе 0…5°, и на поверхности почвы до 8°.

Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.