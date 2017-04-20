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    Фотоленты

    Зима бывает апрельская: Херсонщина в снегу и заморозках

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (37)

    (обновлено: )17501
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk

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    Снег на Херсонщине

    В Херсонской области выпал снег, 19-22 апреля по Херсону ожидаются заморозки.

    В эти дни прогнозируют сложные погодные условия в городе и во всей области: днем ​​20 апреля и в течение 21 апреля сильный дождь, ночью с мокрым снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.

    Смотрите также: Дожди и шквальный ветер: на Одесскую область обрушилась непогода

    По сообщению областного центра по гидрометеорологии, в этот период ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе 0…5°, и на поверхности почвы до 8°.

    Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

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