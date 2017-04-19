В Сумах частично возобновлен отопительный сезон

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения, сообщила и.о. начальника управления образования и науки Татьяна Дрыга.

"Накануне все учреждения области получили от городского головы разрешение на подключение отопления. В детских садах тепло начали включать сегодня утром. Подается теплоноситель и к остальным учебно-воспитательным заведениям, находящихся в подчинении данного управления, поэтому и там, при необходимости, могут восстановить отопительный сезон", — цитируют "Все.Сумы" Дрыгу.

По состоянию на утро среды все стационарные отделения были с отоплением, в поликлиниках оно появится в течение дня.

За минувшие сутки в некоторых областях сильно похолодало, выпал снег, из-за непогоды были обесточены более 150 населенных пунктов.

По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. Кроме того, из-за непогоды, задерживаются рейсы из аэропортов Харькова и Днепра.