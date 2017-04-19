наверх
19.04.201715:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Сумах частично возобновлен отопительный сезон

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (20)

    (обновлено: )9201
    Сообщается, что городской голова Сум дал разрешение на подключение отопления, в среду тепло уже начали включать в детских садах.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения, сообщила и.о. начальника управления образования и науки Татьяна Дрыга.

    Днепр в снежном плену
    056.ua
    Днепр в снежном коллапсе: поваленные столбы и деревья

    "Накануне все учреждения области получили от городского головы разрешение на подключение отопления. В детских садах тепло начали включать сегодня утром. Подается теплоноситель и к остальным учебно-воспитательным заведениям, находящихся в подчинении данного управления, поэтому и там, при необходимости, могут восстановить отопительный сезон", — цитируют "Все.Сумы" Дрыгу.

    По состоянию на утро среды все стационарные отделения были с отоплением, в поликлиниках оно появится в течение дня. 

    За минувшие сутки в некоторых областях сильно похолодало, выпал снег, из-за непогоды были обесточены более 150 населенных пунктов.

    По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. Кроме того, из-за непогоды, задерживаются рейсы из аэропортов Харькова и Днепра.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге