Дополнительные каникулы введены в Харьковской области из-за непогоды

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Дополнительные каникулы введены до конца недели в учебных заведениях в 18 районах и городах Харьковской области из-за метели и резкого снижения температуры, сообщила во вторник пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

В Украине наблюдается похолодание: температура воздуха в некоторых регионах страны ночью на текущей неделе может опуститься до минус 2, ожидаются дожди с мокрым снегом. Согласно санитарным нормам, местные власти могут принять решение о возобновлении отопительного сезона, если среднесуточная температура на протяжении трех суток опускается ниже +8 градусов. При этом может также быть принято решение о приостановке учебного процесса в школах, если температура в помещении опуститься ниже +18 градусов.

"Решение ввести дополнительные каникулы в связи с метелью и резким снижением температуры приняли в 18 районах и городах Харьковской области", — говорится в сообщении.

Администрация сообщает, что непосредственно в Харькове решение об остановке обучения не принималось. Вместе с тем, в сообщении не уточняется, в каких именно районах и городах будет приостановлено обучение.