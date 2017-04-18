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    Дополнительные каникулы введены в Харьковской области из-за непогоды

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    По информации пресс-службы Харьковской областной государственной администрации, решение ввести дополнительные каникулы в связи с метелью и резким снижением температуры приняли в 18 районах и городах Харьковской области.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Дополнительные каникулы введены до конца недели в учебных заведениях в 18 районах и городах Харьковской области из-за метели и резкого снижения температуры, сообщила во вторник пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

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    В Украине наблюдается похолодание: температура воздуха в некоторых регионах страны ночью на текущей неделе может опуститься до минус 2, ожидаются дожди с мокрым снегом. Согласно санитарным нормам, местные власти могут принять решение о возобновлении отопительного сезона, если среднесуточная температура на протяжении трех суток опускается ниже +8 градусов. При этом может также быть принято решение о приостановке учебного процесса в школах, если температура в помещении опуститься ниже +18 градусов.

    "Решение ввести дополнительные каникулы в связи с метелью и резким снижением температуры приняли в 18 районах и городах Харьковской области", — говорится в сообщении.

    Администрация сообщает, что непосредственно в Харькове решение об остановке обучения не принималось. Вместе с тем, в сообщении не уточняется, в каких именно районах и городах будет приостановлено обучение.

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