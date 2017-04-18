Погода в Украине: местами мокрый снег

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. На вторник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, передает Гидрометцентр.

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"18 апреля в Украине будет: облачно с прояснениями. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​4-9°. На остальной территории без осадков, только днем ​​в западных областях местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ​​4-9° тепла. В Киеве синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура составит 7-9° тепла.

Напомним, на Пасху дожди прошли в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На юге, в центре и на востоке — преимущественно была солнечная погода.