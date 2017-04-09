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    Общество

    Погода в Украине: дождливо и холодно

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    Как сообщает украинский Гидрометцентр, в Киеве без осадков, температура днем от 10 до 12 градусов тепла, переменная облачность. В некоторых регионах Украины пройдут дожди.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, будет пасмурно, местами дождливо и прохладно.

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    Когда погода сошла с ума. Подборка редких катаклизмов

    Как сообщает украинский Гидрометцентр, в Киеве без осадков, температура днем от 10 до 12 градусов тепла, переменная облачность.

    На севере немного прохладнее, от 9 до 11 градусов тепла, также без осадков.

    На западе страны в воскресенье без существенных осадков, температура днем от 9 до 11 градусов тепла.

    На востоке пройдут дожди, температура составит от 9 до 10 градусов тепла.

    На юге Украины сегодня также дождливо, температура воздуха до 12 градусов тепла.

    Напомним, в Украину после существенного потепления пришло небольшое похолодание и дожди.

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