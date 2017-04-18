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    Аналитика и комментарии

    Холода наступают, а угля нет. Выдержит ли энергосистема Украины?

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (250)

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    В Украину идет арктический циклон, а вместе с ним - ночной мороз и мокрый снег. Отопительный сезон уже завершен, и граждане будут массово пользоваться электронагревательными приборами, поэтому энергосистема страны будет работать в чрезвычайном режиме
    Обогреватель
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

    В начале апреля в Украине завершился отопительных сезон. Власть предержащие отрапортовали, что пройден он был успешно, и никто не замерз, несмотря на отказ от покупки газа у "Газпрома" и тотальную транспортную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса, откуда в Украину обычно поступал антрацит.

    Холода вернулись

    Как только батареи в домах украинцев стали холодными, и граждане вздохнули с облегчением, что им не придется платить по чрезвычайно высоким тарифам за газ и тепло, в страну внезапно вернулись холода.

    Добыча угля. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    Дадим стране угля? РФ осталась главным поставщиком угля в Украину

    Прогнозы Укргидрометцентра неутешительны. В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла. По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки.

    Естественно, что спасаясь от холода, украинцы станут массово включать электрообогреватели, и потребление электроэнергии возрастет.

    Остановленные ТЭС

    В то же время запасы угля на складах электростанций к 1 апреля 2017 года оказались на 27,3% меньше, чем на 1 апреля 2016 года — из-за официальной транспортной блокады неподконтрольных территорий в Украину прекратились поставки угля антрацитовой группы. В Кабмине заявили, что уголь "кончился по-плану". И после окончания отопительного сезона одна за другой прекратили свою работу пять работающих на антраците ТЭС — Приднепровская в Днепре, Трипольская в Киевской, Змиевская в Харьковской, Криворожская ТЭС в Днепропетровской, Славянская в Донецкой области. Причина — экономия дефицитного антрацита. Следует напомнить, что всего в стране действуют 14 ТЭС, которые вместе с АЭС являются основными производителями электроэнергии, семь из них работают на антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

    Положение с запасами угля могло быть еще плачевнее. Но, по данным украинских СМИ, импорт угля из Российской Федерации с января по март составил 221 тысячу тонн при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн. И запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение марта 2017 года выросли на 5,2% (на 94,7 тысяч тонн) и к 1 апреля составили 1 миллион 921,9 тысячу тонн.

    Следует напомнить, что распоряжение о запрете поставок в Украину российского энергетического угля, проект которого готовил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, еще не принято, и уголь продолжают завозить.

    Славянская ТЭС
    ПАО "Донбассэнерго"
    Цепная реакция. Из-за дефицита антрацита остановилась пятая по счету ТЭС

    На сегодня основной объем электроэнергии обеспечивают украинские АЭС, а пиковые нагрузки компенсируются за счет гидроэлектростанций. Конечно, это возможно, пока продолжается весеннее половодье.

    Без паники!

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский призывает не паниковать.

    "Будут перетоки. Энергетическая система будет балансироваться за счет увеличения нагрузки на атомные станции и ТЭС, работающие на угле марки "Г". В целом в Украине проводится политика по пересмотру баланса проиводства-потребления электроэнергии в пользу ТЭС, работающих именно на газовом угле. И грядущее похолодание будет принято системой именно таким образом, плюс в достаточно хорошем состоянии сейчас гидрогенерация, воды хватает, поэтому часть подхватят на себя ГЭС", — сказал Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

    Эксперт пояснил, что поскольку значительное снижение температуры воздуха ожидается только в ночное время, когда потребление электроэнергии не высоко, это нагрузку легко возьмут на себя атомные электростанции.

    При этом Землянский подчеркнул, что энергетическая система Украины работает не в стандартном режиме, и это уже связано с определенными рисками.

    Дмитрий Разумков
    vk.com
    Теракт в РФ, уголь из США, транш МВФ. Мнение Разумкова

    "Система работает режиме чрезвычайной ситуации. То есть, не надо дожидаться, что начнутся отключения электроэнергии, достаточно того, что приходится перебрасывать нагрузки на другие генерации, по сути дела, меняя в целом карту энергоснабжения для страны. Это реакция на происходящее в стране: на не урегулированную ситуацию на Востоке, которая вылилась плюс ко всему и в блокаду. При этом не было просчитано, как все эти действия отразятся на не только экономике в целом, но прежде всего на энергетике. По итогу имеем вот такие результаты", — сказал Землянский.

    Все проблемы — впереди

    Конечно, весенние морозы долго длиться не будут. Но перед Украиной в условиях дефицита антрацита стает насущный вопрос подготовки к следующему отопительному сезону. Проблему с углем планируется решить за счет увеличения нагрузки на энергоблоки, работающие на угле газовой группы.

    "Такой уголь есть в достаточном количестве. За счет того, что был потерян контроль за расположенной на неподконтрольной территории ТЭС, которая потребляла уголь марки "Г", у ДТЭК на Доброполье освободилось достаточно большое количество газового угля. Но это не исключает того, что его нужно будет еще импортировать дополнительно. Что будет ближе к отопительному сезону, увидим, а на данный момент дефицита этого угля нет. "Зрады" пока у нас пока нет, весь вопрос будет заключаться в подготовке к отопительному сезону — в прогнозном балансе, в действиях правительства, с помощью которых Кабмин сможет справиться с накоплением угля на складах", — пояснил Землянский.

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