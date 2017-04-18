Холода наступают, а угля нет. Выдержит ли энергосистема Украины?

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

В начале апреля в Украине завершился отопительных сезон. Власть предержащие отрапортовали, что пройден он был успешно, и никто не замерз, несмотря на отказ от покупки газа у "Газпрома" и тотальную транспортную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса, откуда в Украину обычно поступал антрацит.

Холода вернулись

Как только батареи в домах украинцев стали холодными, и граждане вздохнули с облегчением, что им не придется платить по чрезвычайно высоким тарифам за газ и тепло, в страну внезапно вернулись холода.

Прогнозы Укргидрометцентра неутешительны. В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла. По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки.

Естественно, что спасаясь от холода, украинцы станут массово включать электрообогреватели, и потребление электроэнергии возрастет.

Остановленные ТЭС

В то же время запасы угля на складах электростанций к 1 апреля 2017 года оказались на 27,3% меньше, чем на 1 апреля 2016 года — из-за официальной транспортной блокады неподконтрольных территорий в Украину прекратились поставки угля антрацитовой группы. В Кабмине заявили, что уголь "кончился по-плану". И после окончания отопительного сезона одна за другой прекратили свою работу пять работающих на антраците ТЭС — Приднепровская в Днепре, Трипольская в Киевской, Змиевская в Харьковской, Криворожская ТЭС в Днепропетровской, Славянская в Донецкой области. Причина — экономия дефицитного антрацита. Следует напомнить, что всего в стране действуют 14 ТЭС, которые вместе с АЭС являются основными производителями электроэнергии, семь из них работают на антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

Положение с запасами угля могло быть еще плачевнее. Но, по данным украинских СМИ, импорт угля из Российской Федерации с января по март составил 221 тысячу тонн при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн. И запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение марта 2017 года выросли на 5,2% (на 94,7 тысяч тонн) и к 1 апреля составили 1 миллион 921,9 тысячу тонн.

Следует напомнить, что распоряжение о запрете поставок в Украину российского энергетического угля, проект которого готовил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, еще не принято, и уголь продолжают завозить. ПАО "Донбассэнерго" Цепная реакция. Из-за дефицита антрацита остановилась пятая по счету ТЭС

На сегодня основной объем электроэнергии обеспечивают украинские АЭС, а пиковые нагрузки компенсируются за счет гидроэлектростанций. Конечно, это возможно, пока продолжается весеннее половодье.

Без паники!

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский призывает не паниковать.

"Будут перетоки. Энергетическая система будет балансироваться за счет увеличения нагрузки на атомные станции и ТЭС, работающие на угле марки "Г". В целом в Украине проводится политика по пересмотру баланса проиводства-потребления электроэнергии в пользу ТЭС, работающих именно на газовом угле. И грядущее похолодание будет принято системой именно таким образом, плюс в достаточно хорошем состоянии сейчас гидрогенерация, воды хватает, поэтому часть подхватят на себя ГЭС", — сказал Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт пояснил, что поскольку значительное снижение температуры воздуха ожидается только в ночное время, когда потребление электроэнергии не высоко, это нагрузку легко возьмут на себя атомные электростанции.

При этом Землянский подчеркнул, что энергетическая система Украины работает не в стандартном режиме, и это уже связано с определенными рисками.

"Система работает режиме чрезвычайной ситуации. То есть, не надо дожидаться, что начнутся отключения электроэнергии, достаточно того, что приходится перебрасывать нагрузки на другие генерации, по сути дела, меняя в целом карту энергоснабжения для страны. Это реакция на происходящее в стране: на не урегулированную ситуацию на Востоке, которая вылилась плюс ко всему и в блокаду. При этом не было просчитано, как все эти действия отразятся на не только экономике в целом, но прежде всего на энергетике. По итогу имеем вот такие результаты", — сказал Землянский.

Все проблемы — впереди

Конечно, весенние морозы долго длиться не будут. Но перед Украиной в условиях дефицита антрацита стает насущный вопрос подготовки к следующему отопительному сезону. Проблему с углем планируется решить за счет увеличения нагрузки на энергоблоки, работающие на угле газовой группы.

"Такой уголь есть в достаточном количестве. За счет того, что был потерян контроль за расположенной на неподконтрольной территории ТЭС, которая потребляла уголь марки "Г", у ДТЭК на Доброполье освободилось достаточно большое количество газового угля. Но это не исключает того, что его нужно будет еще импортировать дополнительно. Что будет ближе к отопительному сезону, увидим, а на данный момент дефицита этого угля нет. "Зрады" пока у нас пока нет, весь вопрос будет заключаться в подготовке к отопительному сезону — в прогнозном балансе, в действиях правительства, с помощью которых Кабмин сможет справиться с накоплением угля на складах", — пояснил Землянский.