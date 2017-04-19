наверх
19.04.201717:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Запорожье решили снова включить отопление

    (обновлено: )11502
    В первую очередь отопление включат в родильных домах и стационарах больниц, где находятся лежачие больные. В четверг к отоплению будут подключены и садики, но только там, где это возможно.
    Отопление. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. Как заявил он в среду во время совещания по ликвидации последствий стихии в Запорожье, топить в этих учреждениях должны до его особого распоряжения, сообщает "Индустриалка".

    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    С миллиардными долгами. Украина закончила отопительный сезон

    По словам генерального директора концерна "ГТС" Александра Грека, в первую очередь отопление включат в родильных домах и стационарах больниц, где находятся лежачие больные. 

    В четверг к отоплению будут подключены и садики, но только там, где это возможно.

    "Не везде есть техническая возможность, поскольку отопление было остановлено, началась фаза гидравлических испытаний. Но где это возможно, мы по максимуму все включим", — отметил он.

    Между тем, жилые дома уже отсечены от системы отопления.

    Ранее сообщалось, что в Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Флаги Украины и России
    Украина против России: суд в Гааге