В Запорожье решили снова включить отопление

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. Как заявил он в среду во время совещания по ликвидации последствий стихии в Запорожье, топить в этих учреждениях должны до его особого распоряжения, сообщает "Индустриалка".

По словам генерального директора концерна "ГТС" Александра Грека, в первую очередь отопление включат в родильных домах и стационарах больниц, где находятся лежачие больные.

В четверг к отоплению будут подключены и садики, но только там, где это возможно.

"Не везде есть техническая возможность, поскольку отопление было остановлено, началась фаза гидравлических испытаний. Но где это возможно, мы по максимуму все включим", — отметил он.

Между тем, жилые дома уже отсечены от системы отопления.

Ранее сообщалось, что в Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.