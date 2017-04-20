Дожди и шквальный ветер: на Одесскую область обрушилась непогода

Напомним, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 20 апреля 2016 года в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий одесситов просят без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.

Одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Жителей города также попросили не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

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Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.