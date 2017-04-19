Соцсети: снег идет, а ТЭС - в отключке. Это апокалипсис, ребята?

zabor.zp.ua

Канал Elen & Pet Shops в Youtube Как снег на голову: непогода в Днепре и Харькове

А ведь предупреждал Гидромецентр: грядет похолодание! Однако такого пасхального "подарка" от погоды не ожидал ни один украинец. Под снежными завалами оказались Запорожье, Днепр, Днепропетровская и Харьковская области. Во многих регионах страны закрываются школы и опять включается централизованное отопление. К погодным катаклизмам прибавились еще и экономические: в Украине из-за нехватки антрацита прекратили работу пять из шести ТЭС.

Холодная полоса невезения активизировала отечественный сегмент соцсетей, сделавший обе эти темы самыми топовыми: "За Днепропетровск. Не смешно. Даже если местные власти захотят, в 25% города тепло подать невозможно. Нет угля на ПриднТЭС". "Для протокола: 6 станций работает на антраците из 15, по генерации — это 30%. а есть еще ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Быстрой смерти энергетики Украины не будет. Умирать она будет долго и мучительно", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook