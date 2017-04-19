Как снег на голову. Днепр в плену стихии

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Яна Холодова, специально для РИА Новости Украина

Мэр Днепра Борис Филатов на утренней пресс-конференции, посвященной непогоде, признался, что власти города не были готовы к разгулу стихии.

"Сегодня Днепр и не только наш город находится в состоянии стихийного бедствия. Утром я имел разговор с премьер-министром Украины. Самостоятельно город не справится с последствиями стихии, поэтому мы будем просить помощи у правительства и мэров соседних городов", — признал Филатов.

По его словам, в мэрии не ожидали, что в середине апреля на Днепр обрушится циклон, который принесет шквальный ветер и обильный снегопад. Как результат — по городу поваленными оказались более трех тысяч деревьев, практически во всех районах города энергетики фиксируют обрывы линий электропередач. Из-за этого сотни жилых домов оказались обесточенными.

Стихия спровоцировала настоящий транспортный коллапс на автодорогах Днепра. Из-за поваленных деревьев и обрывов контактной сети в городе остановлена работа десяти из четырнадцати маршрутов трамваев. Кроме того, из семнадцати троллейбусных маршрутов шесть также не работают. Три городских автобусных маршрута полностью остановлено,а еще восемь не следуют до конечных остановок. Из-за стихии не ходит даже самый популярный, первый, трамвай.

056.ua Днепр в снежном плену

Директор департамента транспорта и связи Днепровского горсовета Игорь Маковцев обещает уже к концу дня 19 апреля восстановить движение общественного транспорта по основным маршрутам.

А еще власти пока не знают, как отапливать больницы и родильные дома. Лимитов газа на это у города нет. Но Филатов уже поручил службам изучить вопрос несанкционированного отбора голубого топлива из магистральных сетей.

"Если техническая возможность для этого есть, будем осуществлять несанкционированный отбор газа. А потом платить по двойному тарифу. Я беру на себя такую ответственность", — заявил городской голова Днепра.

Горожане комментируют последствия непогоды по-разному. Одни — иронично, мол, не знаем, что выбрать: легкую, весеннюю куртку или зимний пуховик, другие — критикуют власти за неспособность справится со снегопадом и его последствиями.

"Даже минувшей зимой я не помню такого на дорогах, как сейчас в Днепре. Даже центральные улицы нечищены. Считаю, что мэр и его команда оказались не готовы к серьезному испытанию непогодой", - возмущается водитель такси Ярослав. Мужчина говорит, что минувшей ночью работал. Но видел всего две спецмашины, которые посыпали улицы.

"А их должно было быть, как минимум, с десяток. Почему не подняли всю технику, ведь мэр хвалился недавно, что парк спецтехники обновился?", — задается вопросом горожанин.

twitter.com/CleanAuthoritie Днепр в снежном плену

Школьная учительница Нина говорит, что утром среды добиралась на работу на час дольше обычного. А когда пришла все-таки на работу, узнала, что до пятницы все школы Днепра закрывают на вынужденные каникулы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Филатов.

"Можно ж было еще с вечера предупредить родителей и детей, чтобы не шли сегодня в школы. Тем более по такой погоде, как была утром — метель стеной, на дорогах — гололед, а в некоторых места каша. Зачем рисковать здоровьем детей? Тем более в школах — холодно", — задается вопросом учительница.

Александра Прохорчик уже 18 лет работает дворником в жилмассиве Победа. Женщина утверждает, что не припомнит такой погоды в апреле. Но не видит в стихии ничего плохого. Кроме того, что временно пришлось сменить метлу на лопату.

"Это ж моя работа — за порядком на своем участке следить. Весной и летом мету, зимой — снег убираю. Поэтому для меня ничего удивительного нет. А то, что в городе, я слышала, заторы, транспорт не ходит, так это вопрос к мэру. Мое дело маленькое. Лишь бы людям было приятно во дворе. И удобно. И чисто, чтобы было", — говорит женщина.

informator.dp.ua Днепр в снежном плену

Из-за сложившейся ситуации на автодорогах областного центра, власти Днепра приняли решение не пускать в город крупногабаритный грузовой транспорт. Между тем, по информации ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, на дорогах, ведущих в Днепр образовались снежные заносы. Тяжелая спецтехника пробивает трассы и помогает выбраться из заносов пленникам стихии. На криворожском направлении в плену у снега оказались более 50 фур. Спасательные работы осложняет сильный ветер с полей, который моментально заносит трассы снова.

"В направлении на Кривой Рог, и по направлению на Запорожье, из-за снежных заносов образовалась пробка. Там работает автомобиль ГСЧС и личный состав службы спасения. Им помогают застрявшие в снежной пробке военные", — сообщили в службе спасения.

По информации синоптиков, циклон будет хозяйничать на Днепропетровщине до конца недели.