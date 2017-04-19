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    Общество

    В Харькове из-за снегопада произошел транспортный коллапс

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (12)

    (обновлено: )54831
    Сообщается, что из-за обрыва линий электропередач остановлено движение троллейбуса №2, железнодорожный транспорт также ходит с опозданием. Также с перебоями работает и аэропорт.
    Снегопад в Харькове
    Олександр Василенко/vk.com

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Снегопад в Харькове привел к перебоям в работе транспорта, сообщают местные СМИ.

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    Так, из-за обрыва линий электропередач остановлено движение троллейбуса №2. Железнодорожный транспорт также ходит с опозданием. В среднем опоздание электричек на участке Мерефа – Харьков составляет около двух часов.

    Также с перебоям принимает и отправляет рейсы харьковский аэропорт. В частности, были отменены утренние рейсы из Кутаиси и Стамбула, на вылет были отменены рейсы на Киев и Стамбул.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате непогоды обесточены 38 населенных пунктов.

    Напомним, непогода также разыгралась и в Днепре. В городе до пятницы отменили школьные занятия. Движение транспорта также затруднено.

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