В Харькове из-за снегопада произошел транспортный коллапс

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Снегопад в Харькове привел к перебоям в работе транспорта, сообщают местные СМИ.

Так, из-за обрыва линий электропередач остановлено движение троллейбуса №2. Железнодорожный транспорт также ходит с опозданием. В среднем опоздание электричек на участке Мерефа – Харьков составляет около двух часов.

Также с перебоям принимает и отправляет рейсы харьковский аэропорт. В частности, были отменены утренние рейсы из Кутаиси и Стамбула, на вылет были отменены рейсы на Киев и Стамбул.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате непогоды обесточены 38 населенных пунктов.

Напомним, непогода также разыгралась и в Днепре. В городе до пятницы отменили школьные занятия. Движение транспорта также затруднено.