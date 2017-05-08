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08.05.201710:58
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    Общество

    В Украину идут заморозки

    (обновлено: )204
    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.
    Листва в инее
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Украине 10-11 мая во многих регионах страны ожидаются заморозки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    "10-11 мая на почве заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°", — сообщает ГСЧС.

    10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 10 мая
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 11 мая

    Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 мая, по всей стране ожидаются дожди, местами грозы.

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