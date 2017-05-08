В Украину идут заморозки

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Украине 10-11 мая во многих регионах страны ожидаются заморозки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"10-11 мая на почве заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°", — сообщает ГСЧС.

10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 10 мая

meteo.gov.ua Карта погоды на 11 мая

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 мая, по всей стране ожидаются дожди, местами грозы.